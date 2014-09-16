Экс-компаньон Иванишвили из-за уголовного преследования уехал из Грузии

Георгий Бачиашвили, бывший компаньон основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, покинул Грузию. Соответствующую информацию он подтвердил на своих страницах в соцсетях.
"С глубочайшей скорбью и чувством несправедливости заявляю о своем вынужденном отъезде из Грузии"
– Георгий Бачиашвили
Он подчеркнул, что уехал из республики Южного Кавказа из-за двух сфабрикованных уголовных дел.
"Кроме того, я получил достоверную информацию о реальных угрозах моей безопасности - угрозах, которые в сегодняшней Грузии могут иметь летальное значение"
– экс-компаньон Ивашинвили
Напомним, Бачиашвили в свое время был помощником и финансовым советником Иванишвили. Несколько лет назад его обвинили в хищении крупной суммы криптовалюты, а в этом году – в неисполнении служебных полномочий.