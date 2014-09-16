Экс-компаньон Иванишвили из-за уголовного преследования уехал из Грузии

Бывший партнер грузинского миллиардера Иванишвили объявил о своем отъезде из республики. Он объяснил, что ему пришлось это сделать из-за двух уголовных дел.

Георгий Бачиашвили, бывший компаньон основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, покинул Грузию. Соответствующую информацию он подтвердил на своих страницах в соцсетях.

"С глубочайшей скорбью и чувством несправедливости заявляю о своем вынужденном отъезде из Грузии"

– Георгий Бачиашвили

Он подчеркнул, что уехал из республики Южного Кавказа из-за двух сфабрикованных уголовных дел.

"Кроме того, я получил достоверную информацию о реальных угрозах моей безопасности - угрозах, которые в сегодняшней Грузии могут иметь летальное значение"

– экс-компаньон Ивашинвили

Напомним, Бачиашвили в свое время был помощником и финансовым советником Иванишвили. Несколько лет назад его обвинили в хищении крупной суммы криптовалюты, а в этом году – в неисполнении служебных полномочий.