Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии

Евродепутаты сегодня сделали свой выбор, поддержав направленную против властей Грузии резолюцию. В ней содержится призыв к введению санкций против грузинских правящих кругов и лично против почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Еще одна антигрузинская, а точнее направленная против действующих властей Грузии резолюция была принята сегодня Европарламентом.

За нее проголосовали 400 европарламентариев, против выступили 63 человека. Воздержался 81 депутат.

Резолюция призывает установить санкции против властей Грузии, правящей партией в которой сейчас выступает "Грузинская мечта", а также против миллиардера и почетного председателя "Мечты" Бидзины Иванишвили.

Кроме того, в документ содержится требование бойкотировать нынешние власти Грузии, так они якобы являются незаконными. Из резолюции следует, что единственная легитимная власть в Грузии представлена экс-президентом Саломе Зурабишвили, а чтобы выйти из этого кризиса, нужны внеочередные выборы в парламент.

Стоит отметить, что в ЕП был внесен проект еще одной резолюции по Грузии, в которой, наоборот, высоко оценивались действия "Мечты" и уровень развития демократии в Грузии.

Напомним, накануне грузинский премьер раскритиковал одобренную сегодня в Брюсселе резолюцию. По словам Ираклия Кобахидзе, этому документу, уже шестому по счету, грош цена.