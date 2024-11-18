ЦИК Грузии заявил о новой попытке Зурабишвили дискредитировать избирательную администрацию

Последнее выступление экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в Великобритании – еще одна попытка дискредитировать избирательную администрацию. Об этом заявили в ЦИК республики.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предприняла очередную попытку дискредитировать избирательную администрацию, заявили в ЦИК республики.

"Она сделала безосновательные и необоснованные заявления относительно выборов 26 октября во время выступления в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании"

- ЦИК Грузии

В сообщении отмечается, что она снова выдвигает обвинения в якобы фальсификации парламентских выборов без каких-либо существенных аргументов.

ЦИК призвал бывшего президента и других представителей оппозиции предоставить реальные доказательства нарушений или прекратить распространять заведомо ложную информацию о проведенном голосовании.

Напомним, что недавно Саломе Зурабишвили совершила турне по странам Балтии. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью политики направленной против государственных интересов Грузии.