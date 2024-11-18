ЦИК Грузии заявил о новой попытке Зурабишвили дискредитировать избирательную администрацию

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предприняла очередную попытку дискредитировать избирательную администрацию, заявили в ЦИК республики.
"Она сделала безосновательные и необоснованные заявления относительно выборов 26 октября во время выступления в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании"
- ЦИК Грузии
В сообщении отмечается, что она снова выдвигает обвинения в якобы фальсификации парламентских выборов без каких-либо существенных аргументов.
ЦИК призвал бывшего президента и других представителей оппозиции предоставить реальные доказательства нарушений или прекратить распространять заведомо ложную информацию о проведенном голосовании.
Напомним, что недавно Саломе Зурабишвили совершила турне по странам Балтии. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью политики направленной против государственных интересов Грузии.