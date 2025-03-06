Оппозиция в Грузии оценила роль Саломе Зурабишвили

Один из оппозиционных лидеров оценил роль бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Он считает ее фигуру ключевой в стратегии антиправительственных сил.
Фигура бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили играет ключевую роль в стратегии оппозиции, заявил лидер партии "Ахали" Ника Гварамия.
"Мы не все сразу влюбились в Саломе Зурабишвили, но Саломе Зурабишвили — очень важный инструмент для выживания этой страны, а, может быть, даже решающий. Мы, как политические партии, патриоты и граждане этой страны, от этого не откажемся"
- Ника Гварамия
Напомним, что после окончания октябрьских парламентских выборов, на которых выиграла партия "Грузинская мечта", оппозиция вместе с еще действующим президентом Грузии Зурабишвили отказалась принимать результаты голосования. Они по сей день требуют проведения внеочередных выборов и устраивают протесты.