Зурабишвили анонсировала масштабный митинг

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сама считает себя единственной законной властью в стране, на встрече с оппозицией заявила о проведении через три недели крупной акции протеста.

Грузинская оппозиция проведет в последний день марта многолюдную демонстрацию, об этом заявила на встрече с лидерами оппозиционных партий бывший президент Саломе Зурабишвили.

Участники беседы также обсудили возможность объединения усилий и формирования "общего фронта сопротивления".

К протестам, в частности, подключается и одна из самых крупных оппозиционных партий – "Единое национальное движение", сообщила его глава Тина Бокучава.

Таким образом, массовые протесты намечаются на 31 марта. Дата выбрана не случайно – это День независимости Грузии.