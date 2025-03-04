Вестник Кавказа

Экс-посол США тайно призывала Грузию к санкциям против России

Экс-посол США тайно призывала Грузию к санкциям против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неожиданное сообщение сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили: по его словам, бывший американский посол настойчиво призывала Грузию ввести санкции против России.

Бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан настоятельно советовала властям Грузии ввести антироссийские санкции, поведал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он пояснил, что администрация Байдена в целом призывала Тбилиси к эскалации, хотя должна была бы призывать не осложнять отношения с Москвой.

Папуашвили уточнил, что дипломат не признавалась в этом публично, однако в беседах за закрытыми дверями она призывала Грузию ввести антироссийские сакнции. Более того, подчеркнул спикер парламента, Дегнан в закрытых беседах оглашала и более жесткие требования, в том числе фактически подстрекая Тбилиси к эскалации и к тому, что правительство Грузии открыло второй фронт.

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