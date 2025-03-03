Россия и США могут вскоре встретиться в Саудовской Аравии - CNN

На этой неделе в Саудовской Аравии может состояться еще один этап российско-американских переговоров. Предшествовать им будут переговоры Вашингтона с Киевом.

В Саудовской Аравии через несколько дней могут пройти переговоры Москвы и Вашингтона, ссылаясь на источники сообщает CNN. Напомним, переговоры США и Украины пройдут в Джидде во вторник 11 марта. После этого, информирует CNN, американская делегация может также провести встречу с российскими переговорщиками.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поделился, что в Саудовской Аравии запланированы "различные переговоры", по итогу которых он ожидает увидеть "большой прогресс" по украинскому вопросу.

Для переговоров на Ближний Восток вылетят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.