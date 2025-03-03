Переговоры между США и Россией: почему в Саудовской Аравии?

18 февраля в Саудовской Аравии впервые за несколько лет прошла встреча делегаций России и США. Переговоры между США и Украиной тоже пройдут в Саудовской Аравии - на этот раз в городе Джидда. Президенты России и США также могут провести встречу в ближневосточном королевстве. Как и почему Саудовская Аравия стала площадкой для переговоров?

Саудовская Аравия - нейтральная страна?

Возможно, одна из причин, по которой королевство было выбрано в качестве переговорной площадки и США, и Россией - это нейтральный статус государства. Саудовскую Аравию, входящую в пятерку самых богатых стран Ближнего Востока, можно назвать нейтральной страной, хотя и с некоторыми оговорками. Эр-Рияд не присоединился к международным санкциям против России, однако поддержал несколько резолюций ООН, в частности, в 2022-м и в 2023-м году, осуждающих Российскую Федерацию.

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Ближневосточные переговорщики

В последние годы Саудовская Аравия позиционирует себя в качестве государства, стремящегося к миру и сотрудничеству, в первую очередь, в регионе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, а также министерство иностранных дел страны, всё время напоминает о том, что королевство готово приложить все возможные усилия для обеспечения глобальной безопасности, в первую очередь, посредством диалога. При этом главным дипломатом и переговорщиком на Ближнем Востоке с 1990-х годов остается Катар, благодаря усилиям которого был подписан ряд региональных мирных соглашений. Страна также способствует освобождению иностранных заключенных, в том числе из Афганистана и Ирана.

Саудовская Аравия и США

Еще одна причина, по которой площадкой для переговоров между Россией и США была выбрана Саудовская Аравия, это достаточно близкие отношения между Эр-Риядом и обеими мировыми державами. США один из крупнейших торговых партнёров Саудовской Аравии, а также главный экспортер вооружений и военных технологий.

Кроме того, Дональду Трампу и Мухаммеду ибн Салману удалось найти общий язык в сфере финансов и инвестиций:

В январе Трамп сообщил, что его первый зарубежный визит в качестве лидера США еще в 2017 году состоялся в королевство, потому что ”они согласились купить у нас продукцию на $450 млрд”.

В 2021 году Джаред Кушнер, зять Трампа, получил от Саудовской Аравии $2 млрд для своей инвестиционной компании.

В декабре прошлого года Trump Organization, компания-застройщик американского президента, объявила о строительстве Башни Трампа стоимостью в $ 533 млн в Джидде.

В конце января 2025 года во время телефонного разговора с Трампом Мухаммед ибн Салман подтвердил намерение королевства увеличить инвестиции и торговый оборот с США до $600 млрд в ближайшие четыре года.

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Саудовская Аравия и Россия

Отношения между Саудовской Аравией и Россией, в первую очередь, определяются сотрудничеством в рамках ОПЕК+, нефтяного картеля под управлением ближневосточного королевства, куда входят страны, на долю которых приходится почти 60% мирового производства нефти. Картель контролирует объемы добычи, тем самым не давая ценам опуститься слишком низко, что чревато убытками как для Саудовской Аравии, так и для России.

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Еще одна сфера сотрудничества - формат БРИКС. В 2023 году Эр-Рияд был приглашен вступить в объединение 10 стран, в числе которых Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия и Индия, однако в январе 2025 года стало известно, что королевство отклонило приглашение.

В свою очередь отношения между лидерами двух стран достаточно теплые. Два года назад Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, где во время встречи с принцем Мухаммедом ибн Салманом отметил дипломатические и гуманитарные усилия королевства по урегулированию кризиса на Украине. В свою очередь ибн Салман подчеркнул, что российский лидер - важный и дорогой гость. После переговоров 18 января 2025 года Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил ибн Салмана за проведение российско-американской встречи, отметил глубину отношений между двумя странами и выразил стремление к их дальнейшему развитию.

Зачем Саудовской Аравии проводить переговоры?

Проведение российско-американских и американо-украинских переговоров для Саудовской Аравии уникальная дипломатическая возможность:

таким образом королевство укрепляет свой имидж страны, открытой для всех и стремящейся ко всеобщему процветанию не исключено, что выступив в роли посредника в урегулировании украинского кризиса, Саудовская Аравия надеется сыграть не последнюю роль в судьбе Газы роль посредника в урегулировании конфликта может укрепить статус Саудовской Аравии как глобальной державы способной влиять на международные политические процессы чем надежнее представляется Саудовская Аравия, а страны-посредники зачастую считаются надежными, тем больше инвестиций она сможет привлечь для осуществления своих целей, в первую очередь, в рамках ”Видения-2030”.