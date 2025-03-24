Российские футболисты могут провести турне по Южной Америке

Российская сборная по футболу может отправиться в небольшое южноамериканское турне. В ходе поездки подопечные Валерия Карпина сыграют с колумбийцами и уругвайцами.

Сборная России по футболу может провести матчи с командами Колумбии и Уругвая. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, обе встречи будут сыграны в гостях. Они состоятся в марте 2026 года.

Как отмечается, окончательное решение по поводу латиноамериканского турне будет принято в ближайшие месяцы, передает Sport24.

На сегодняшний день Уругвай располагается на 11-й строчке в рейтинге ФИФА, а Колумбия - на 12-й.

Ранее сообщалось, что матч со сборной Уругвая может пройти в ноябре текущего года, однако на данный момент вероятность такого сценария маловероятна.

Напомним, в прошлом месяце российская сборная провела матчи с командами Гренады и Замбии, отправив в ворота соперников десять безответных мячей. Обе встречи завершились со счетом 5:0.