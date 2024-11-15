Вестник Кавказа

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в октябре

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские футбольные власти подобрали еще одного серьезного соперника для сборной в этом году. После Нигерии национальная команда сыграет с Ираном.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном в октябре, сообщил спортивный функционер республики Мехди Тадж.

Сообщается, команды встретятся на поле 6 октября. Тадж отметил, что игра пройдет в рамках подготовки иранских футболистов к мировому первенству 2026 года. 

Отметим, что Иран и Россия сыграли последний раз два года назад. Встреча закончилась ничьей (1:1). 

Напомним, что сборная Россия с 2022 года не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА из-за наложенных организациями запретов. Команда проводит товарищеские матчи, последний из которых состоялся 25 марта против Замбии. 

Всего в активе российской футбольной дружины восемь подряд побед со счетом 44:0, что является беспрецедентной победной серией в мировом футболе среди сборных.

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