Россия разгромила Замбию, Азербайджан проиграл Беларуси

Сборные России и Азербайджана по футболу провели сегодня товарищеские встречи. Соперником российской команды была Замбия, а азербайджанской – Беларусь.

Сборная России по футболу сыграла 25 марта товарищеский матч с командой Замбии. Встреча состоялась в Москве и завершилась в пользу подопечных Валерия Карпина со счетом 5:0.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник Максим Глушенков. На 44-й минуте защитник Илья Вахания удвоил преимущество российской команды. На 53-й Глушенков забил свой второй мяч в этой встрече, а на 58-й он оформил хет-трик. Еще один мяч на 73-й минуте записал на свой счет полузащитник Алексей Батраков.

Также уже завершился матч в Баку, где сборная Азербайджана уступила команде Беларуси. Голами в составе победителей отметились полузащитник Павел Забелин (59-я минута) и Никита Демченко (78-я).