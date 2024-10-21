Вестник Кавказа

Рекордный гол Дзюбы помог России разгромить Гренаду

Рекордный гол Дзюбы помог России разгромить Гренаду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Гренады. Артем Дзюба оформил гол и стал рекордсменом национальной команды.

На московском стадионе "ВТБ-Арена" состоялась товарищеская встреча между сборными России и Гренады.

Игра между национальными командами завершилась со счетом 5:0 в пользу России. Голы на свой счет записали Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Еще один мяч в ворота гренадской сборной оформил нападающий Артем Дзюба. Благодаря этому голу он стал лучшим бомбардиром в истории российской команды.

Следующую товарищескую игру подопечные Валерия Карпина проведут 25 марта также на "ВТБ-Арене". Соперником сборной России станет национальная команда Замбии.

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