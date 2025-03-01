Вестник Кавказа

Сборная России сыграет с Гренадой и Замбией в конце марта

Сборная России сыграет с Гренадой и Замбией в конце марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце марта Россия сыграет в футбол с Гренадой и Замбией. Обе игры пройдут в Москве.

Национальная команда России по футболу проведет два товарищеских матча во второй половине месяца. 19 марта россияне сыграют с Гренадой, 25 марта – с Замбией, передает пресс-служба РФС. 

Сообщается, что матчи состоятся на арене московского "Динамо". 

Сборная Гренады является 174 по силе в рейтинге ФИФА, Замбия удерживает 87 позицию футбольной табели о рангах. 

Отметим, что летом сборной России предстоит более серьезная проверка. 6 июня футболисты сыграют с Нигерией, которая считается одной из сильнейших команд Африки. 

Напомним, что в прошлом году сборная России оформила рекордную победную серию, выиграв 6 матчей со счетом 34:0. Крупнейшая победа была добыта над Брунеем, который получил в ворота 11 мячей.

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