Вестник Кавказа

Российскому футболисту разрешили выступать за сборную Азербайджана

Аяз Гулиев с мячом
© Фото: соцсети футбольного клуба “Сабах“
Хавбек ФК "Сабах" теперь будет защищать цвета азербайджанской национальной команды. Ранее он выступал за российскую молодежку.

ФИФА разрешила полузащитнику футбольного клуба "Сабах" Аязу Гулиеву выступать за сборную Азербайджана. Об этом сообщают местные СМИ.

Хавбек выступает за "Сабах" с августа 2023 года. В том же году он получил гражданство республики.

Напомним, Гулиеву 28 лет. В свое время успел поиграть за "Спартак", "Анжи", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Химки". Выступал за юношескую и молодежную сборные России.

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