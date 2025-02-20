Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с президентом "Барселоны"

Ильхам Алиев встретился с президентом "Барселоны"
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев принял Жоана Лапорту. Президент "Барселоны" вручил главе республики памятный подарок.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку президента испанского футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорту, пишет пресс-служба главы государства.

Лапорта выразил признательность президенту республики за прием и напомнил о своей первой поездке в Азербайджан во время климатической Конференции COP29.

Руководитель клуба отметил, что процессы развития в Баку произвели на него глубокое впечатление. Он подчеркнул, что видит большой потенциал для сотрудничества.

На встрече обсуждалось развитие спорта в Азербайджане. Ильхам Алиев сказал, что в стране на самом высоком уровне организуются престижные спортивные мероприятия.

Помимо этого, на переговорах стало известно о скором заключении договора о появлении в Азербайджане академии "Барселона". Алиев и Лапорта также обменялись мнениями по различным вопросам.

Кроме того, президент "Барселоны" вручил главе азербайджанского государства памятный подарок.

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