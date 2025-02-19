Вестник Кавказа

Аэропорт Тбилиси снова заработал после эвакуации

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский аэропорт вернулся к работе после полной эвакуации, которая проводилась в воздушной гавани сегодня вечером. С чем она была связана – не известно, никаких подробностей силовые ведомства не сообщили.

Воздушные ворота Тбилиси снова вернулись в строй, аэропорт вновь открыт после эвакуации, пишут грузинские СМИ.

Как минимум в 22:45 по местному времени (21:45 мск) он работал в штатном режиме, пишет Новости-Грузия.

Ранее в пятницу вечером в воздушной гавани была проведена эвакуация. Сначала включились голосовые оповещения, затем пассажиров вывели на улицу сотрудники полиции.

Официальных комментариев от МВД и Службы госбезопасности не последовало.

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