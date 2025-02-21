Под Тбилиси эвакуируют пассажиров международного аэропорта

В Тбилисском международном аэропорту идет эвакуация пассажиров – их регистрация временно приостановлена, как и вылеты авиалайнеров. Причины происходящего пока неизвестны.

В международном аэропорту Тбилиси, расположенном в пригородном поселке Вазиани рядом с грузинской столицей, объявлена эвакуация – всем пассажирам предложено покинуть здание воздушной гавани, их регистрация приостановлена, сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Охранники выпроваживают пассажиров из здания, предлагая им выйти на улицу. Причина эвакуации пока неизвестна.

Министерство внутренних дел Грузии также пока не делало никаких официальных заявлений, говорится в сообщении.