Вестник Кавказа

Под Тбилиси эвакуируют пассажиров международного аэропорта

Под Тбилиси эвакуируют пассажиров международного аэропорта
© Фото: Telegram-канал Sputnik Грузия
В Тбилисском международном аэропорту идет эвакуация пассажиров – их регистрация временно приостановлена, как и вылеты авиалайнеров. Причины происходящего пока неизвестны.

В международном аэропорту Тбилиси, расположенном в пригородном поселке Вазиани рядом с грузинской столицей, объявлена эвакуация – всем пассажирам предложено покинуть здание воздушной гавани, их регистрация приостановлена, сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Охранники выпроваживают пассажиров из здания, предлагая им выйти на улицу. Причина эвакуации пока неизвестна.

Министерство внутренних дел Грузии также пока не делало никаких официальных заявлений, говорится в сообщении.

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