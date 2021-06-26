Вестник Кавказа

Грузия и Исландия запустят прямые авиарейсы

Грузия и Исландия запустят прямые авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямое авиасообщение может появиться между городами Грузии и Исландии. Сегодня страны подписали соглашение об этом.

Соглашение о воздушном сообщении заключили Грузия и Исландия сегодня, что станет основной для запуска прямых авиарейсов, рассказали в грузинском Агентстве гражданской авиации.

Авиаперевозчики, которые решат запустить самолеты между странами, смогут сами выбрать частоту полетов и города назначения. Соглашение не предусматривает ограничений в этом вопросе.

Подписанный документ начнет действовать после завершения формальных процедур внутри обеих стран.

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