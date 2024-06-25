Вестник Кавказа

Перелеты в Исландию через Турцию станут доступны для россиян с весны 2025 года

Перелеты в Исландию через Турцию станут доступны для россиян с весны 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне смогут быстро сменить турецкие пляжи на суровые северные красоты весной 2025 года. Рейсы свяжут Турцию и Исландию, билеты поступили в продажу.

Авиакомпания PLAY Airlines в 2025 году будет выполнять прямые рейсы между Антальей и Рейкьявиком.

Первый самолет авиакомпании вылетит из Антальи 15 апреля, регулярная перевозка пассажиров будет осуществляться еженедельно. Время в полете составит более шести часов. Стоимость перелета составит 55 тыс рублей туда-обратно.

Отметим, что путешествия в Исландию гражданам России необходима шенгенская виза.

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