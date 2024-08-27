Вестник Кавказа

Анталья стала популярнее у россиян на 17,2%

Ребенок смотри на взлетное поле аэродрома
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале осени российские туристы стали чаще выбирать отдых в турецкой Анталье. Турпоток на востребованный курорт в сентябре вырос более чем на 17%.

В сентябре 2024 года Анталью местом для отдыха выбрали на 17,2% больше россиян, чем годом ранее, следует из данных управления по культуре и туризму турецкой провинции.

Всего Анталью за месяц посетило свыше 2,3 млн иностранцев, что на 4% больше, чем в сентябре 2023 года. Больше всего вырос турпоток из РФ - плюс 17,2%, Румынии - плюс 17,7%, Великобритании - плюс 12,9%.

При этом больше всего отдыхающих прибыло в сентябре из России - 603,7 тыс, Германии - почти 470 тыс, Польши - 195 тыс. Германия в пятерке основных поставщиков туристов в Анталью этой осенью единственная показала снижение турпотока - на 3,2%.

Россияне стали самыми массовыми туристами в Анталье не только в сентябре, но и по итогу девяти месяцев с начала года: 3,24 млн визитов, что на 12% больше, чем год назад.

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