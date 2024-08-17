Вестник Кавказа

В Анталье оценили поток туристов из России в этом году

В Анталье оценили поток туристов из России в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 2,6 млн россиян уже отдохнули в Анталье в этом году. На курорте турпоток назвали соответствующим ожиданиям.

Российские туристы в 2024 году продолжают выбирать для отдыха Анталью, туристический поток из РФ оценил советник мэра города по туризму Осман Айык.

"В начале этого года наблюдалось небольшое снижение туристического потока из-за спекуляций о высоких ценах… сейчас мы наблюдаем существенный поток туристов из России, он соответствует нашим ожиданиям"

– Айык

Он отметил, что россиян на курорте могло бы быть больше, однако негативно влияют антироссийские санкции и существующие ограничения, проблемы с российскими банковскими картами.

"Из-за совокупности этих проблем поток туристов из РФ растет не с той скоростью, как хотелось бы, но все же он соответствует нашим ожиданиям. Темпы приезда туристов увеличиваются"

– Айык

Россияне в этом году остаются самыми массовыми туристами в Анталье, за январь-август на турецком курорте отдохнули более 10,8 млн иностранцев, из них свыше 2,6 млн приехали из России, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция «все включено»: цены и что входит в пакет в 2024 году

Турция «все включено»: цены и что входит в пакет в 2024 году

Utair опровергла фейк о посадке на недостроенную полосу в Грозном

Utair опровергла фейк о посадке на недостроенную полосу в Грозном

Сочинцы ждут вылета в Анталью вторые сутки

Сочинцы ждут вылета в Анталью вторые сутки

Турпоток из России в Анталью вырос на 11%

Турпоток из России в Анталью вырос на 11%

Массовых жалоб от россиян на задержки Turkish Airlines нет – АТОР

Массовых жалоб от россиян на задержки Turkish Airlines нет – АТОР

Дебош в аэропорту Антальи: две россиянки спустя два месяца возвращены на родину

Дебош в аэропорту Антальи: две россиянки спустя два месяца возвращены на родину

Власти Антальи проверяют русские школы и детсады

Власти Антальи проверяют русские школы и детсады

В аварии с автобусом пострадали почти 15 человек в Турции

В аварии с автобусом пострадали почти 15 человек в Турции

Больше всего туристов прилетело в Анталью из России

Больше всего туристов прилетело в Анталью из России

Анталья соберет лучших шеф-поваров мира

Анталья соберет лучших шеф-поваров мира

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы