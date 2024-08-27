Вестник Кавказа

Турпоток из России в Анталью вырос на 11%

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые 8 месяцев 2024 года в Анталью из России на отдых прибыли почти 2,6 млн гостей – этот показатель на 11% превышает данные за прошлый год, пишут турецкие СМИ.

Интерес российских туристов к Анталье не просто не угасает, но и становится сильнее, сообщает Hurriyetdailynews.

По ее данным, за период с января по прошлый месяц в Анталью приехали почти 2,6 млн российских туристов. Относительно аналогичного промежутка времени в прошлом году показатель увеличился на 11%.

При этом россияне остаются лидерами по количеству туристических поездок в Анталью. Второе место занимают жители Германии, откуда прибыли 2,2 млн отдыхающих. На третьей строчке Великобритания с 1,1 млн туристов.

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