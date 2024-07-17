Вестник Кавказа

Власти Антальи проверяют русские школы и детсады

Власти Антальи проверяют русские школы и детсады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти турецкой Антальи намерены "прикрыть" деятельность нелегальных русскоязычных школ и детсадов, Торгово-промышленная палата региона готовит по этому поводу иск в прокуратуру, сообщает телеканал NTV.

Так называемые русские и украинские школы, как грибы после дождя расплодившиеся в турецкой курортной Анталье, ждут проверки – причина в том, что большинство из них не имеют лицензии на деятельность такого рода, сообщает турецкий телеканал NTV.

Торгово-промышленная палата курортного региона уже объявила об инициализации разбирательства в отношении таких, с позволения сказать, "учебных" заведений – инициативу анонсировал член комитета по вопросам образования ТПП Антальи Кенан Челик.

"В качестве работодателей в сфере образования в Анталье мы подаем жалобы в министерство национального образования, а также в провинциальные и районные управления образования, и намерены инициировать уголовное разбирательство против этих нелицензированных, незаконных школ и мест, похожих на детские сады"

- Кенан Челик

Как пояснил чиновник, в Анталье выявлено две нелегальные школы, обучение в которых ведется на русском языке, их посещают проживающие в городе дети из русскоязычных семей, а также еще три якобы принадлежащих россиянам и украинцам нелегальных детских сада и ясли.

Больше всего члена комитета по вопросам образования возмутило то, что авторы в рекламных брошюрах одной из нелегальных школ унижают турецкую систему образования, пренебрежительно высказываясь о его качестве и критикуя стоимость.

В то же время он напомнил, что в Анталье действуют две официально зарегистрированные и лицензированные русскоязычные школы.

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