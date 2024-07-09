Россияне продолжают скупать недвижимость в Турции

В июне граждане РФ пробрели свыше 330 объектов недвижимости в Турции. Это больше, чем граждане любой другой страны. Наибольшим спросом пользуется жилье в Стамбуле и Анталье.

Российские граждане остаются главными иностранными приобретателями недвижимости в Турции, следует из статистики за июнь.

Всего в июне иностранцы купили в Турции 1440 объектов жилой недвижимости, из них 332 куплены россиянами. На втором месте оказались покупатели из Ирана - 156, на третьем из Украины - 102.

Отметим, что в целом спрос на жилье в Турции среди иностранцев снижается. По сравнению с июнем прошлого года он упал на 45%. Меньше квартир и домов в турецких регионах приобретают и россияне - в мае 2024 года было совершено 437 сделок, в июне - 332.

Где иностранцы покупают жилье в Турции? Популярны такие регионы, как Анталья, Стамбул и Мерсин.