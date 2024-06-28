Европейцы вытесняют российских туристов из Антальи

Туристы из России, согласно данным аэропорта Антальи за первое полугодие текущего года, остаются самыми многочисленными, аналогично выглядит и статистика за июнь. Однако прирост турпотока из РФ в начале лета, несмотря на старт высокого сезона, оказался скромным.
В июне из России в Анталью прибыло 578,7 тыс человек, что на 11% больше прошлогодних данных. Второе место занимают туристы из Германии, следом идут гости из Польши и Великобритании.
За первое полугодие Анталья приняла 6,2 млн иностранных туристов - это рекорд. Доля российских туристов в Анталье за первое полугодие составила почти 23%, однако поток россиян растет медленно, на курортах Турции становится все больше европейцев.
Ключевые рынки Антальи по итогам января-июня 2024 года:
- Россия - 1,415 млн визитов, плюс 9% к прошлому году;
- Германия - 1,323 визита, плюс 12%;
- Великобритания - 642,5 тыс визитов, плюс 24%;
- Польша - 459 тыс визитов, плюс 29%;
- Нидерланды - 188 тыс визитов, плюс 11%.
На сегодня Россия - единственный ключевой рынок Антальи, до сих пор не вернувшийся к допандемийным показателям. Отставание по турпотоку июня 2024 года от июня 2019 года значительное и составляет 33%.