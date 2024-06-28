Европейцы вытесняют российских туристов из Антальи

Турпоток из России в турецкую Анталью замедлил рост, поток отдыхающих из стран Европы растет в разы быстрее. Такая ситуация может привести к тому, что россияне потеряют численное преимущество на отдыхе в Анталье.

Туристы из России, согласно данным аэропорта Антальи за первое полугодие текущего года, остаются самыми многочисленными, аналогично выглядит и статистика за июнь. Однако прирост турпотока из РФ в начале лета, несмотря на старт высокого сезона, оказался скромным.

В июне из России в Анталью прибыло 578,7 тыс человек, что на 11% больше прошлогодних данных. Второе место занимают туристы из Германии, следом идут гости из Польши и Великобритании.

За первое полугодие Анталья приняла 6,2 млн иностранных туристов - это рекорд. Доля российских туристов в Анталье за первое полугодие составила почти 23%, однако поток россиян растет медленно, на курортах Турции становится все больше европейцев.

Ключевые рынки Антальи по итогам января-июня 2024 года:

Россия - 1,415 млн визитов, плюс 9% к прошлому году;

Германия - 1,323 визита, плюс 12%;

Великобритания - 642,5 тыс визитов, плюс 24%;

Польша - 459 тыс визитов, плюс 29%;

Нидерланды - 188 тыс визитов, плюс 11%.

На сегодня Россия - единственный ключевой рынок Антальи, до сих пор не вернувшийся к допандемийным показателям. Отставание по турпотоку июня 2024 года от июня 2019 года значительное и составляет 33%.