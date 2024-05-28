Вестник Кавказа

Круизы из Сочи в Турцию продлят до Анталии

Круизы из Сочи в Турцию продлят до Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году круизный лайнер Astoria Grande из Сочи будет ходить в Турцию по новому маршруту - включая курорты Средиземного моря.

Россиянам следующей весной станут доступны круизы из Сочи в Турцию по расширенному маршруту.

"29 марта 2025 года Astoria Grande впервые отправится в 10-дневный круиз по южному побережью Турции. В насыщенной программе - Амасра, Бодрум, Мармарис, Анталья, Аланья, Измир и Стамбул"

– судоходная компания "Аквилон"

Сейчас туристы имеют возможность отправиться на круизном судне в путешествие по Черному морю. Международный туристический маршрут впервые будет расширен в новом сезоне.

Также в 2025 году могут появиться новые круизные предложения, уточнили в компании.

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