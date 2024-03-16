Круиз из Сочи в Стамбул подешевел для россиян

В круиз «Любимая Турция» по Черному морю на лайнере Astoria Grande этим летом можно отправиться со скидкой. Оператор объявил о снижении цен на круиз из Сочи в Стамбул на некоторые летние даты.

На лето 2024 года подешевели круизы из Сочи в Стамбул по Черному морю на судне «Астория Гранде».

Согласно информации на сайте перевозчика, в начале июня отправиться в круиз на 8 дней и 7 ночей из Сочи в Турцию можно менее чем за 95 тыс рублей. Прежняя цена круиза на 1-8 июня превышает 119 тыс рублей.

Снизились цены на круиз «Любимая Турция» и на другие даты, начиная с конца июля и заканчивая ноябрем.

Круиз в Турцию - цена

Дешевле всего в 2024 году отправиться в круиз можно в начале ноября, минимальная стоимость круизного путешествия составит на 85,7 тыс рублей на человека.

Дороже всего летние круизы будут стоить для тех, кто собирается в путешествие в середине сентября - от 128 тыс рублей. В это время на борту Astoria Grande будет проходить фестиваль «Бархатный Шансон».

Расписание круиза по Черному морю

В рамках круиза туристы посещают Стамбул, а также такие города Турции, как Амасра, Самсун, Трабзон. В Стамбуле круизный лайнер стоит два дня, чтобы туристы успели осмотреть достопримечательности.

Круизное судно стартует из Сочи в ночь (21.00) и через день утром прибывает в Стамбул. На обратно пути совершаются дневные остановки в других турецких городах. Прибытие обратно в Сочи утром (10.00) восьмого дня круиза.