Первый круиз Astoria Grande из Сочи стартует 23 марта

Лайнер Astoria Grande в этом году выполнит свыше 40 международных круизов из Сочи по Черному морю и Средиземному морю. Первый круиз начнется в субботу 23 марта.

Круизный лайнер Astoria Grande откроет новый сезон 23 марта.

Судно прибудет в Сочи 18 марта, а в первый в сезоне круиз лайнер выйдет 23 марта.

Первое путешествие под названием «Волшебный восток» рассчитано на 15 дней и 14 ночей. В программе два моря и две страны - Турция и Египет. Туристы посетят такие города, как Стамбул, Кушадасы, Александрия, Измир и Амасра.

В целом в 2024 году Astoria Grande совершит 42 морских международных круиза.