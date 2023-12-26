Морские круизы Astoria Grande из Сочи стали втрое популярнее

В 2023 году круизное судно Astoria Grande перевезло более чем в три раза больше пассажиров, чем в 2022 году. Сезон 2024 года стартует в марте, планируется увеличить число круизов.

Спрос на круизы лайнера Astoria Grande из Сочи увеличился, также увеличилось количество круизов. В этом сезоне объемы перевозки ожидаются выше прошлогодних, когда круизное путешествие совершили 31 тыс человек.

Согласно данным за 2022 год, круиз совершили 10 тыс человек. В прошлом году - 31 тыс. При этом в 2022 году было выполнено 20 круизных туров, в 2023 году - 39. На этот год в планах компании 47 круизов. Первый стартует в марте, билеты уже в продаже.

В этом году круиз из Сочи будет включать заход в четырех курортных городах Турции.

Отметим, что для россиян морские круизы - новый вид отдыха, чаще всего путешествие на Astoria Grande является первым круизом для туристов, передает «РБК-Краснодар».