Речные круизы в России могут подешеветь на 30%

В России круизы по рекам могут стать дешевле, если операторы введут невозвратные тарифы. Предложение об этом направлено в МЭР.

Российский союз туриндустрии предлагает ввести на речных круизах невозвратные тарифы для того, что такой отдых стал более доступным.

"РСТ направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов для речных круизов по аналогии с авиакомпаниями"

– РСТ

Ранее Решетников сказал, что поддерживает эту идею. Кроме того, он считает целесообразным ввести невозвратные тарифы для гостиниц, после этого они могут распространиться и на круизы.

"Многим компаниям невозвратные тарифы позволили бы нарастить турпоток. Если мы не будем закладывать в их величину повышение стоимости продовольствия, топлива и зафиксируем ее на конкретный момент продажи, то снижение цены может составить до 20-30%"

– РСТ