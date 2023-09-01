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Теплоход "Петр Великий" отправится в круиз по Каспию в 2024 году

Круизный лайнер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России достроен круизный лайнер "Петр Великий". Первые круизы запланированы на 2024 год, маршрут будет пролегать через Каспийское море и несколько государств.

Новейший отечественный круизный лайнер "Петр Великий" может летом будущего года отправиться в первый круиз.

Судно, представляющее собой отель 5 звезд на воде, строилось семь лет, сейчас происходит его передача заказчику и оператору - "Мостурфлоту".

Круизный лайнер создан для речных и морских путешествий, круизы будут международными. Предварительно, "Петр Великий" будет ходить по четырем морям и позволит путешественникам из России посетить Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Турцию.

В "Мостурфлоте" заметили, что лайнер в первую очередь планируется использовать как круизное судно для Каспийского моря, пишет АТОР.

"В Каспийском регионе сейчас нет туристического флота, который мог бы совершать международные рейсы, так что это будет наше уникальное предложение на рынке"

– "Мостурфлот"

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