Турция поставила рекорд по круизному туризму

Как рассказал сегодня глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу, в первом полугодии 2023 года республика поставила рекорд по числу принятых в морских портах туристов и круизных кораблей.
Всего в первом полугодии к турецким портам причалили 420 туристических кораблей, что означает рост этого маршрута прибытия на курорты Турции почти на треть по сравнению с первым полугодием 2022 года.
Каждый круизный лайнер привез в Турцию свыше 1 тыс туристов, так что морской туристический поток в республику вырос почти на 90% и составил около 483 тыс отдыхающих.
Уралоглу подчеркнул, что Турции удается наращивать туристические потоки по разным направлениям, несмотря на спад в мировой туристической индустрии. Министр добавил, что в первой половине июля тоже наблюдается рост числа швартующихся у берегов Турции туристических кораблей.