Турция поставила рекорд по круизному туризму

Опубликовано: 21:28, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция переживает всплеск морского туризма – в первом полугодии число туристических лайнеров, пришвартовавшихся в турецких портах, выросло почти на 33%, а число приплывших на них отдыхающих немного не достигло 483 тыс человек.

Как рассказал сегодня глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу, в первом полугодии 2023 года республика поставила рекорд по числу принятых в морских портах туристов и круизных кораблей.

Всего в первом полугодии к турецким портам причалили 420 туристических кораблей, что означает рост этого маршрута прибытия на курорты Турции почти на треть по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Каждый круизный лайнер привез в Турцию свыше 1 тыс туристов, так что морской туристический поток в республику вырос почти на 90% и составил около 483 тыс отдыхающих.

Уралоглу подчеркнул, что Турции удается наращивать туристические потоки по разным направлениям, несмотря на спад в мировой туристической индустрии. Министр добавил, что в первой половине июля тоже наблюдается рост числа швартующихся у берегов Турции туристических кораблей.