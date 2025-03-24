Вестник Кавказа

В Госдепе впервые высказались по Грузии после возвращения Трампа

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
Власти США впервые после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло оценили ситуацию в Грузии.

В США впервые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа дали оценку ситуации в Грузии. Власти США считают Грузию партнером, однако призывают Тбилиси предпринять шаги, которые бы показали серьезность намерений улучшить отношения с Вашингтоном, отмечается в сообщении Госдепа. 

"Мы продолжим оценивать свою политику в отношении Грузии с целью продвижения американских интересов. Соединенные Штаты четко обозначили шаги, которые грузинское правительство может предпринять, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по улучшению отношений с США"

– Госдеп США 

Отдельно Вашингтон высказался о внутренней политике "Грузинской мечты". Согласно позиции властей США, Тбилиси продолжает "антидемократические действия". В сообщении Госдепа отмечается, что демократические принципы несовместимы с цензурой или репрессиями в отношении оппонентов, а также игнорированием "позиции основного электората". 

Госдеп также подчеркнул, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. 

Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода Дональда Трампа. В частности, премьер Грузии заявлял о готовности Тбилиси подписать соглашение, направленное на улучшение отношений между странами.

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