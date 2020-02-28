Вестник Кавказа

Представитель Бюро энергоресурсов Госдепа США совершает визит в Баку

Представитель Бюро энергоресурсов Госдепа США совершает визит в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Старший советник Бюро энергоресурсов Госдепа США Эрик Джейкобс проводит визит в Баку. В его программу входит участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

В эти в Баку с визитом находится старший советник Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Эрик Джейкобс. Подробности рассказали в посольстве США в Азербайджане.

В дипмиссии уточнили, что в программу визита входят встречи с представителями азербайджанского правительства, лидерами в энергетике, экспертами в данной сфере. На повестке – вопросы энергобезопасности, упрочение американского лидерства в энергетике, новые возможности для расширения энергетического потенциала и роста благосостояния Азербайджана и США.

"В пятницу он выступит с речью на 11-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора"

– посольство

Напомним, что очередное, 11-е по счету заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору назначено на пятницу, 4 апреля.

Что такое Южный газовый коридор?

Южный газовый коридор используется для поставок "голубого топлива" из Каспийского региона в страны Европу.

В составе ЮГК – три основных газопровода. Во-первых, это Южно-Кавказский газопровод (SCP), по которому газ идет из Азербайджана в Грузию и затем Турцию. Во-вторых, это Трансанатолийский газопровод (TANAP), который пролегает по территории Турции. В-третьих, Трансадриатический газопровод (TAP) – он проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и завершается в Италии.

Стоит отметить, что начальная пропускная способность ЮГК равняется 10 мдрд кубометров в год. По проекту она может быть увеличена в два раза.

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