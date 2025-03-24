Кизлярскому электромеханическому заводу предстоит суд с Минобороны

Минобороны РФ через суд потребовало 390 миллионов рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА - Кизлярского электромеханического завода. Суть исковых требований пока не уточняется.

Арбитражному суду Москвы предстоит рассмотреть иск министерства обороны России в отношении АО "Концерн КЭМЗ" - российского электромеханического завода, дислоцированного в дагестанском Кизляре и специализирующегося на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, а также производстве навесного и бортового оборудования и спецпродукции гособоронзаказа.

Министерство обороны России требует взыскать с завода более 390 млн рублей, суть исковых требований оборонного ведомства к предприятию не раскрывается, передает РИА Новости.

Иск поступил в суд 28 марта, к рассмотрению он пока не принят.