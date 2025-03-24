Экс-премьера Дагестана осудили за крупные взятки

Абдусамада Гамидова приговорили к 13 годам лишения свободы за получение взяток. Он занимал должность премьер-министра Дагестана с 2013 по 2018 годы.

Измайловский районный суд Москвы дал бывшему руководителю дагестанского правительства Абдусамаду Гамидову 13 лет заключения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Экс-премьера признали виновным по статье о получении взятки в крупном размере. Ему также запретили на 2 года занимать госдолжности и обязали выплатит штраф в размере 12 млн рублей.

Подчеркивается, что бывшему чиновнику предстоит отбывать срок в колонии строго режима. Его также обвиняли в злоупотреблении властью и хранении оружия, но срок давности по статьям истек.

Стоит добавить, что Гамидов занимал должность главы правительства республики с 2013 по 2018 годы.