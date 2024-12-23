Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

В понедельник еще пятеро человек узнали свои приговоры за участие в событиях, случившихся в столице Дагестана осенью позапрошлого года. Они проведут за решеткой по меньшей мере 8 лет.

По делу о беспорядках, произошедших осенью позапрошлого года в аэропорту Махачкалы, осуждены уже 84 человека. Об этом стало известно после состоявшегося 31 марта очередного заседания суда в Ставропольском крае.

Согласно сообщению региональной прокуратуры, в понедельник Грачевский районный суд избрал меру пресечения для пятерых жителей Дагестана, участвовавших в тех событиях. Некоторым из них предстоит провести в исправительной колонии общего режима 8 лет, а другим – 9,5 лет.

Напомним, в конце октября 2023 года в воздушную гавань дагестанской столицы ворвалась толпа. Она пыталась отыскать людей, прилетевших на самолете из Израиля. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу аэропорта был причинен урон на сумму более двух десятков миллионов рублей.