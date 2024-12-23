Вестник Кавказа

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник еще пятеро человек узнали свои приговоры за участие в событиях, случившихся в столице Дагестана осенью позапрошлого года. Они проведут за решеткой по меньшей мере 8 лет.

По делу о беспорядках, произошедших осенью позапрошлого года в аэропорту Махачкалы, осуждены уже 84 человека. Об этом стало известно после состоявшегося 31 марта очередного заседания суда в Ставропольском крае.

Согласно сообщению региональной прокуратуры, в понедельник Грачевский районный суд избрал меру пресечения для пятерых жителей Дагестана, участвовавших в тех событиях. Некоторым из них предстоит провести в исправительной колонии общего режима 8 лет, а другим – 9,5 лет.

Напомним, в конце октября 2023 года в воздушную гавань дагестанской столицы ворвалась толпа. Она пыталась отыскать людей, прилетевших на самолете из Израиля. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу аэропорта был причинен урон на сумму более двух десятков миллионов рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

Еще семеро погромщиков в аэропорту Махачкалы предстанут перед судом

Еще семеро погромщиков в аэропорту Махачкалы предстанут перед судом

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

Еще четверо дагестанцев осуждены за погромы в аэропорту

Еще четверо дагестанцев осуждены за погромы в аэропорту

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Восьмерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы