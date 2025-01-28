Вестник Кавказа

Израильский авиаперевозчик возобновляет полеты в Россию

Израильский авиаперевозчик возобновляет полеты в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Эль-Аль" восстановит авиасообщение с Москвой. В рамках возобновления полетов будет совершаться 7 рейсов в неделю.

Израильский национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" восстановит воздушное сообщение с Россией, сообщает пресс-служба министерства туризма еврейского государства.

Первый после перерыва в несколько месяцев авиарейс из Тель-Авива в Москву планируется совершить 1 мая. Уточняется, что время полета из одного города в другой составит 5 часов.

В ведомстве также отметили, что полеты будут выполняться 7 раз в неделю: с понедельника по среду – один ежедневный вылет, по четвергам и воскресеньям – по два раза в день.

В самой авиакомпании заявили, что решение о возобновлении принято после всесторонней оценки текущей ситуации и обсуждений с различными государственными организациями.

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