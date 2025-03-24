Вестник Кавказа

Между Россией и Абхазией с 1 мая будет запущено авиасообщение

Между Россией и Абхазией с 1 мая будет запущено авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Регулярные авиарейсы между РФ и Абхазией будут запущены 1 мая этого года.

Между Россией и Абхазией будет запущено авиасообщение, первый полет запланирован на 1 мая, поведал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

Отмечается, что решение о старте авиасообщения было принято по поручению президента РФ. С 1 мая рейсы между Москвой и Сухумом будут выполняться в полном объеме. 

Ранее Минтранс РФ сообщил, что самолеты начнут курсировать между республикой и РФ в мае этого года. 

Напомним, что в начале февраля аэропорт Сухума приняли первый за 30 лет рейс из России. 

Реконструкцию аэропорта, закрытого из-за войны в 90-х годах, республика выполняла вместе с РФ. Так, необходимое оборудование для обслуживания лайнеров поставил Ростех.

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