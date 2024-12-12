Вестник Кавказа

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центробанке заявили, что укрепление рубля скажется на снижении инфляции. Ранее там предупредили о возможном повышении ключевой ставки.

Глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина на совместным заседании комитетов Госдумы по рассмотрению отчета Банка РФ за 2024 год прокомментировала укрепление рубля.

Руководитель регулятора подчеркнула, что действующее укрепление российской валюты в случае его устойчивости будет работать на снижение инфляции в стране.

Она также отметила, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться и вернется к целевым показателям к концу текущего года. При этом в целом за год ее уровень останется выше 4%.

Помимо этого, председатель Банка России заявила, что регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая прошлогодний опыт.

Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин сказал, что находящаяся сегодня на рекордно высоком уровне ключевая ставка может снова вырасти.

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