В Центробанке рассматривают возможность дополнительного повышения уровня ключевой ставки. Инфляция в России должна приблизиться к целевому уровню.

Ключевая ставка, которая сегодня находится на рекордно высоком уровне, может быть снова увеличена, об этом рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По его словам, несмотря на некоторое снижение инфляции в начале года, целевой уровень не достигнут. Чтобы изменить ситуацию, требуется жесткая денежно-кредитная политика.

"Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз"

– Алексей Заботкин

Он напомнил, что на 2025 года прогноз по инфляции составляет 7-8%, на 2026 год – 4%. При этом уровень ставки сейчас составляет 21%. По мнению зампреда регулятора, "в целом, требуемая жестокость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута".

Зачем поднимать ключевую ставку в РФ?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на специфику государственной финансовой политики, побуждающей Центробанк поднимать ключевую ставку все выше и выше.

"Дело в том, что сейчас очень большой объем денег в экономику поступает из Министерства финансов. С одной стороны, это означает, что катастрофических последствий для экономики от повышения ключевой ставки не будет. С другой стороны, сам рост ключевой ставки будет последствием активности Минфина", - прежде всего сказал он.

"В целом это проблема для многих стран в наши дни, когда Министерство финансов играет более важную роль в национальной экономике, чем центральные банки. Наш Центробанк вынужден поднимать ключевую ставку, так как денежная масса в экономике постоянно растет из-за бюджетных вливаний и, следовательно, нарастает инфляция. У нас ведь и специальная военная операция финансируется из бюджета, и огромное количество социальных выплат", - напомнил Мехти Мехтиев.

"Поэтому ставка ЦБ в России должна оставаться высокой. Да, это неудобно, это неприятно, особенно для тех, кто берет ипотеку или другие кредиты. Но при низкой ставке ситуация была бы намного хуже из-за чрезмерно высокой инфляции. Также от низкой ключевой ставки обвалился бы курс рубля, чего государство также не хочет допустить", - пояснил экономист.

Что воздействует на инфляцию?

Эксперт подчеркнул, что инфляция разгоняется целой серией факторов. "Один из серьезных факторов текущей ситуации с инфляцией – рост реальных доходов населения, за которым не успевает производство товаров и услуг. Это точно требует от Центробанка повышения ключевой ставки, поскольку оно будет сдерживать инфляцию, порождаемую дефицитом предложения при росте покупательной способности", - отметил он.

"Другой важный фактор – высокая инфляция в других странах. Она означает, что товары, которые мы импортируем, дорожают еще до того, как попадут на российские полки. Крупнейшие торговые партнеры РФ испытывают экономические трудности. Ситуация очень неоднозначная и сложная, и в отличие от спокойных времен, когда даже невысокая ключевая ставка ЦБ была эффективным инструментом регулирования, сейчас это так не работает", - указал Мехти Мехтиев.

"Поэтому вполне можно допустить дальнейший рост ключевой ставки. Непредсказуемость развития событий сейчас таково, что ключевая ставка может пойти и вниз, и вверх: Центробанк будет смотреть на то, что происходит и на российском рынке, и на мировых рынках в ближайшее время", - заключил экономист.