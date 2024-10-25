Вестник Кавказа

Инфляция в РФ в начале года оказалась ниже прогнозов ЦБ

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центробанке рассказали, что в первом квартале этого года инфляция в стране находится на уровне ниже прогнозируемого ранее. Зафиксировано замедление роста цен в России.

О ситуации с инфляцией в России в начале года рассказал сегодня в Госдуме зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

По его словам, данные за март еще не получены, при этом в январе и феврале было замечено снижение роста цен.

"В целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля, после предыдущего опорного заседания. То есть замедление темпов роста цен уже происходит"

– Алексей Заботкин

В начале года цены растут медленнее, чем в четвертом квартале 2024 года, уточнил он. При этом рост остается выше целевого уровня, установленного регулятором на 4%. В связи с этим будет необходимо сохранять жесткую денежно-кредитную политику, добавил зампред Центробанка.

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