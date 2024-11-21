Вестник Кавказа

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Показатель ставки не меняется в стране с конца октября прошлого года.

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщили в пресс-службе финансового регулятора. 

"Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых"

– Центробанк 

Отметим, что в середине февраля ЦБ сохранил текущий показатель ставки, несмотря на слухи о возможном повышении до 23%.  

Напомним, что ключевая ставка в 21% была принята регулятором в октябре прошлого года. Это значение стало максимальным в истории страны. Основной причиной решения стал рост инфляции.

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