Вестник Кавказа

Вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ рассмотрит 21 марта

Вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ рассмотрит 21 марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ближайшем заседании Центробанка по ключевой ставке будет обсуждаться вопрос целесообразности ее повышения. Сейчас ключевая ставка находится на историческом максимуме в России.

Вопрос о целесообразности нового повышения ключевой ставки будет решаться Центробанком на следующем заседании, поделился заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах финансового форума.

"Совет директоров (ЦБ) 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения (ключевой ставки)"

– Алексей Заботкин

Следующее заседание по ставке запланировано на 21 марта.

Ключевая ставка в РФ вышла на рекордной высокий уровень в конце октября 2024 года и с тех пор остается неизменной, она держится на уровне 21%.

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