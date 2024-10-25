Ключевая ставка может опуститься – глава ВТБ

В этом году ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк, может пойти вниз, полагает глава ВТБ. Костин прогнозирует ставку в 19%.

Глава банка ВТБ Андрей Костин оценил возможность снижения до конца 2025 года уровня ключевой ставки в РФ.

"Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале, мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может, даже и несколько ниже"

– Андрей Костин

Есть ощущение, рассказал он, что инфляция в России сегодня близка к пику. На 2025 год инфляция прогнозируется на уровне 7-8%.

Текущий год будет сложнее предыдущего для банковского сектора, прибыль кредитных организаций упадет на 15-20%, поделился Костин в эфире канала "Россия 24".