Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Ключевая ставка останется на прежнем уровне в России. Решение принято сегодня Центробанком. С конца октября ставка держится на уровне 21%.

На заседании совета директоров ЦБ РФ 14 февраля было принято решение не менять уровень ключевой ставки, сегодня она держится на максимальном в истории уровне 21%.

"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых"

– заявление регулятора

Впервые ставка достигла текущего уровня в конце октября, с тех пор она остается неизменной.

В настоящее время, отметили в Центробанке, инфляционное давление остается высоким. Россияне снизили спрос к кредитам, возросла склонность населения к сбережению.