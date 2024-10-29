Вестник Кавказа

После критики Путина ЦБ РФ сохранил ключевую ставку 21%

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия войдет в 2025 год с неизменной ключевой ставкой. Сегодня Центробанк на заседании принял решение не поднимать ставку, которая составляет 21%.

ЦБ РФ в пятницу 20 декабря оставил ключевую ставку на прежнем уровне, в новый год Россия войдет с ключевой ставкой 21%.

"Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых"

– заявление регулятора

Решение стало неожиданностью, эксперты ожидали роста ставки, в Центробанке также ранее сообщали, что ключевая ставка может пойти вверх из-за сохраняющейся высокой инфляции.

Накануне в ходе ежегодной прямой линии президент Владимир Путин отметил, что регулятор стал повышать ставку с июля - сначала она выросла до 18%, затем до 19%, затем сразу до 21%, что стало рекордом.

Российский лидер заметил, что ЦБ мог эффективнее использовать другие финансовые инструменты для регуляции инфляции, не связанные с увеличением уровня ставки.

Президент накануне заседания Центробанка также выразил надежду, что регулятор примет взвешенное решение, которое "будет отвечать требованиям сегодняшнего дня".

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