Вестник Кавказа

В ЦБ РФ не уверены, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перспективы снижения уровня ключевой ставки в будущем году оценили в Центробанке. Уверенно говорить о том, что ставка пойдет вниз, нельзя, поделился Тремасов.

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году в России? По мнению советника председателя ЦБ РФ Кирилла Тремасова, нельзя говорить с уверенностью, что ставка будет снижаться.

"Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно"

– Тремасов

Он добавил, что в 2024 году уровень инфляции в стране будет выше прогнозов (8-8,5%) и, вероятно, даже выше 9%.

Напомним, последнее в этом году заседание по ставке назначено на 20 декабря. Регулятор не раз отмечал, что возможно новое повышение, при этом сейчас ключевая ставка в России уже находится на рекордном уровне.

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