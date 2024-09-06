Россию ждет рекордный рост ключевой ставки на фоне падения рубля

Нового повышения ключевой ставки, до 23%, и сохранения ее на этом рекордном уровне ожидают в ВТБ. Параллельно идет обесценивание рубля относительно основных валют.

Ключевая ставка в России может вырасти в 2024 году еще на два процентных пункта, так что в итоге она составит 23% и останется на этом уровне весь следующий год, такой прогноз дал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы прогнозируем повышение в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года"

– Пьянов

По его словам, такая высокая ставка может сыграть роль "шторма" на процентном рынке.

Напомним, ключевая ставка была поднята до исторического рекорда в 21% на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 октября. Очередное заседание по ставке состоится 20 декабря.

Ставка остается рекордной на фоне антирекордно низкого курса рубля. Российская валюта в последние несколько дней стремительно обесценивается к доллару и юаню.

Так, за вчерашний день курс юаня на Мосбирже на максимуме поднимался выше 15 рублей, дорожая на 3,32% до 15,1575 рублей. До таких отметок ранее юань доходил в марте 2022 года.

Курс доллара на рынке форекс подскочил на 8,57%. На пике американская валюта торговалась по 114,5326 рубля, это также максимум с 15 марта 2022 года.

На сегодня официальный курс ЦБ РФ составляет 108,0104 рубля за доллар и 14,8382 рубля за юань. Курс евро – 113,0947 рубля.

Зачем России большая ключевая ставка?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Центробанку ничего не остается, кроме как поднимать ключевую ставку, тормозя кредитование, чтобы удерживать инфляцию хотя бы на пределе прогнозов.

"На мой взгляд, текущая ключевая ставка в какой-то мере позволяет инфляцию держать на том уровне, которого она достигла сейчас, то есть 8,54%. Конечно, при такой высокой ключевой ставке ограничивается кредитование, создаются очень большие проблемы для бизнеса и для людей. Но ее главная цель – не давать инфляции превышать установленные максимумы. Если ее начать понижать, тем более значительно, инфляция может сильно вырасти", - предупредил экономист.

Почему падает рубль?

Эксперт обратил внимание, что на рубль сейчас действует сразу несколько негативных факторов. "Отчасти повышенный уровень инфляции оказывает влияние на ослабление рубля. В данный момент такое резкое колебание курсов вызвано в большей степени тем, что в страну стало поступать заметно меньше валютной выручки. Экспортеры продолжают продавать нефть и другие товары, валютная выручка не сократилась – но значительная ее часть остается за рубежом", - пояснил он.

"В итоге ситуация с валютной выручкой, когда она не идет в страну, ограничивает предложение валюты на российском рынке. К этой ключевой причине добавляется фактор геополитических рисков последнего времени – они тоже оказывают влияние, хотя и не такое большое, как ограничение поступлений в Россию валютной выручки", - заключил Александр Абрамов.