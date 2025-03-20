Вестник Кавказа

Пожар в Тбилиси унес жизнь женщины

Пожар в Тбилиси унес жизнь женщины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Квартира сгорела в районе Варкетили в столице Грузии. Жертвой пожара стала пожилая женщина.

В спальном районе Варкетили в Тбилиси случился пожар в жилом доме. Огонь унес жизнь пожилой женщины, рассказали в Службе по управлению ЧС Грузии.

Пламя разгорелось в квартире на 7 этаже. Погибшая женщина не смогла покинуть помещение. Сообщается, что бригада огнеборцев быстро прибыла на место происшествия, однако они не успели спасти жительницу дома.

Сейчас пожар потушен. Точные причины его возникновения еще предстоит выяснить специалистам.

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